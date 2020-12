Ce grand-père britannique tout juste vacciné contre le coronavirus reste imperturbable devant ce journaliste de CNN (vidéo)

C'est une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux après sa diffusion sur la chaîne américaine CNN. Un grand-père "très britannique" a été accosté par un journaliste de CNN tout juste après avoir été vacciné contre le coronavirus. Alors que le journaliste, très enthousiaste, insiste sur le côté historique de ce qui vient de se passer, le grand-père reste, lui, imperturbable, même si il est l'une des premières personnes du pays à avoir reçu le nouveau vaccin révolutionnaire.

Martin Kenyon, 91 ans, est, en effet, l'exemple même du flegme britannique. "J'ai eu du mal à trouver une place pour me garer. Je suis en retard... (...) J'ai appelé le gars de l'hôpital et lui ai demandé si ils allaient vacciner... Ensuite, ils ont passé du temps à me poser des questions sur ceci et cela… pas très intéressant et j'ai dit oui, non, oui, non et ils m'ont dit de venir à 12h30."

Qualifié de "trésor national" par la plupart des quotidiens britanniques qui ont repris le passage télévisé sur leur site internet, "Martin Kenyon mérite un rôle dans la série télévisée The Crown", ont commenté plusieurs éditorialistes ce matin.

"C'est le choc de deux cultures" ont commenté d'autres twittos. "L'excitation américaine versus le flegme britannique".

Le retraité a terminé son intervention télévisée de la manière la plus rationnelle possible: "J'espère que je ne vais pas attraper ce virus. Je n'ai pas l'intention de l'avoir parce que j'ai des petites-filles et je veux vivre longtemps et profiter de leur vie. J'ai réussi à vivre jusque 91 ans. Je veux encore vivre longtemps.""

M. Kenyon a révélé qu'il avait hâte d'embrasser sa famille ce Noël.

Avant de conclure en montrant une carte spéciale qui lui avait été remise par l'hôpital et de mettre fin à son passage télévisé: "Tout cela est très peu passionnant".