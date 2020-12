Madonna se fait tatouer pour la PREMIÈRE fois à 62 ans (photos)

Madonna sans tatouages? Peu l'auraient imaginé, et pourtant, il y a quelques jours, la chanteuse était encore vierge de toute encre sur son corps.

Sa toute première fois



Sur Instagram, elle a partagé les photos de sa toute première fois. En légende de plusieurs photos de cette étape, elle écrit : "tatouée pour la première fois!"

Le processus est capturé en images. La discussion avec son tatoueur, le dessin de son futur tatouage, le passage sous l'aiguille. Sur le premier cliché, Madonna n'a pas l'air si rassurée que ca!

"LRDHMSE"



Mais qu'a-t-elle choisi de tatouer sur son corps? A 62 ans, la chanteuse est mère de 5 enfants et a décidé de les avoir encore plus dans la peau. Lourdes Maria (24 ans), Rocco John (20 ans), David Banda Mwale (15 ans), Mercy James (14 ans), ses jumelles Stella et Estere Ciccone (âgées de 8 ans) sont désormais inscrits sur son poignet, via leurs initiales. Désormais, on pourra lire "LRDHMSE" en majuscule et à l'encre noire au revers de sa main.

Madonna n'a pas misé sur l'originalité pour cette fois, mais ce premier tatouage est peut-être, comme souvent, le premier d'une longue série!