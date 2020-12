Carnet rose: la famille royale d'Angleterre va s'agrandir

La Reine d'Angleterre Elizabeth II va voir sa famille s'agrandir en 2021. Après la princesse Eugenie qui attend un enfant pour le début de l'année, une autre cousine de Harry et William attend famille. C'est l'ancienne star de rugby Mike Tindall qui a annoncé cette bonne nouvelle dans un podcast qu'il co-anime, The Good, The Bad & The Rugby.

Mike Tindall a annoncé que son épouse Zara Tindall, la petite-fille de la reine, était enceinte de leur troisième enfant.

Il a annoncé la nouvelle de manière très informelle: "Cela a été une bonne semaine pour moi, j'ai eu une petite échographie la semaine dernière - le troisième Tindall est en route.''

Zara et Mike Tindall sont déjà parents de 2 filles: Mia Grace, 6 ans, et Lena Elizabeth, 2 ans. La naissance est prévue pour cet été.