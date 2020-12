"Alexandra a-t-elle fait de la chirurgie esthétique?" La gagnante de Koh-Lanta met les choses au clair

Elle a survécu à 40 jours sur une île déserte, a fait preuve d'une détermination incroyable, a brillé par son esprit logique et son travail sur le camp... Et pourtant, même après avoir été sacrée gagnante de Koh-Lanta, Alexandra constate que ce qui est la chose la plus commentée à son sujet, c'est son physique.

Depuis le début de la diffusion de l'émission, la jeune maman de 32 ans a dû faire face à une avalanche de critiques sur son physique.

Interrogée par le site Purepeople, la candidate pousse un coup de gueule.

"Depuis le début de l'aventure, le fait de critiquer sur mon état, sur mon physique, sur ma voix, sur mes pieds... ça me pèse. Ce matin, je me réveille, j'allume la radio et j'entends : "Regardez les pieds d'Alexandra", "Au début Alexandra était pitoyable", "Oh Brice n'a pas choisi Loïc qui est beau et souriant". Ça veut dire que je suis moche et vieille ? Merci ! Moi ça me déçoit. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais une performance ou quelque chose de bien, c'était écrasé par des critiques sur le physique alors que ce n'est pas pour ça que j'ai participé à Koh-Lanta."

"Les femmes ont été fortes, mais on a chaque fois, subi des moqueries"

La jeune femme remarque que si elle avait été un homme, l'accueil du public serait différent. "Les filles sont celles qui sont à chaque fois visées. C'est sois belle et tais-toi. Dès qu'on fait ou dit quelque chose qui ne va pas, on est une stressée, une aigrie, une stratège, une rageuse. Et quand on fait quelque chose de bien on se souvient de nos poils, de nos pieds. Les hommes, eux, on ne les ramène pas constamment à leur physique et c'est décevant. Les femmes ont été fortes sur ce Koh-Lanta et on a, à chaque fois, subi des moqueries."

"C'est mon problème, ça me regarde"

Malgré tout, Alexandra a aussi reçu un bon nombre de messages de soutien, et elle ne compte pas répondre à ceux qui souhaitent savoir si elle a fait de la chirurgie esthétique ou non. "C'est mon problème, ça me regarde. Ce n'est pas moi qui vais faire l'apologie de la chirurgie esthétique ni critiquer ceux qui y ont recours. C'est quelque chose de personnel à mon sens. C'est du même titre que les critiques sur le physique, on s'en fiche un peu. Je ne dirai pas si j'en ai fait ou pas, juste que ça me regarde."