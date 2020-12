George Clooney hospitalisé: sa santé en danger quelques jours avant le début de son dernier tournage

L'acteur George Clooney a révélé qu'il avait dû passer plusieurs jours à l'hôpital après avoir perdu 11 kilos pour jouer le survivant d'une catastrophe mondiale dans The Midnight Sky.

"J'ai essayé de perdre trop de poids rapidement et je n'ai pas pris assez soin de moi", a déclaré l'acteur oscarisé de 59 ans au Daily Mirror. Le beau gosse d'Hollywood endosse le rôle d'un astronaute mais est aussi le directeur du film. Une double casquette qui lui a valu bcp d'efforts. "Il a fallu quelques semaines pour que mon état de santé s'améliore. En tant que réalisateur, ce n’est pas si facile parce que vous avez besoin d’énergie", a déclaré Clooney au tabloïd.

Après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital quatre jours avant le début du tournage du film, George Clooney y a finalement été diagnostiqué avec une pancréatite.

Cette inflammation peut se révéler mortelle, mais l'acteur a pu quitter l'hôpital après quelques jours. La perte de poids n'est pas le seul changement physique que le producteur à succès a subi pour le rôle.

"J'ai fait pousser une grosse barbe assez laide et mon fils l'adorait parce qu'il y cachait des choses...Et une fois arrivé au travail, je me rendais compte: "Oh, il y a un popsicle coincé dans ma barbe", a plaisanté l'acteur.

"Mais ma femme et ma fille étaient vraiment heureuses quand j'ai tout rasé parce qu'il était très difficile de trouver mon visage sous tout ces poils."

George est marié à Amal, une avocate spécialisée dans les droits de l'homme depuis 2014. Le couple partage des jumeaux Ella et Alexander, âgés de trois ans.