Taylor Swift annonce la sortie d'un nouvel album folklore

Grande nouvelle pour les fans de la chanteuse Taylor Swift: ce jeudi, la talentueuse chanteuse américaine a annoncé la sortie d'un nouvel album folklore. Il sera disponible à minuit. Dans un message qui a ravi ses fans, la jeune femme a twitté: "Je suis ravie de vous annoncer que mon 9ème album studio et disque folklore, sortira ce soir à minuit. Il s’appelle Evermore". Cette annonce était accompagnée d'une photo de la chanteuse prise de dos, vêtue d'une chemise à carreaux, se tenant droite devant l'orée d'un bois, sa chevelure blonde retenue dans une tresse.

La chanteuse a donné quelques détails à ses fans qui s'empressent de liker cette annonce: "Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement plus nous arrêter d'écrire des chansons. Pour essayer de le dire plus poétiquement, on a l'impression d'être à la lisière des bois folkloriques et d'avoir le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément. Je n'ai jamais fait cela auparavant. Dans le passé, j'ai toujours traité les albums comme des époques ponctuelles de ma vie et je suis passée à la planification de la suivante après la sortie d'un album. Ici, il y avait quelque chose de différent avec cet album folklore. En le faisant, j'ai adoré l'évasion que j'ai trouvée dans ces contes imaginaires et non imaginaires. J'ai adoré la façon dont vous accueillez les paysages de rêve, les tragédies et les récits épiques d'amour perdus et trouvés dans vos vies. Alors j'ai continué à les écrire."

Un album qui s'annonce différent des précédents.