La comédienne Laurence Bibot dans le RTL INFO 13H: comment sa fille Angèle l'a encouragée dans son nouveau projet

La comédienne et humoriste Laurence Bibot est l'invitée du RTL INFO Avec Vous, ce jeudi 10 décembre.

Laurence Bibot, comédienne et humoriste belge, s'est fait connaître dans les années 90 grâce à des sketchs devenus cultes, comme "Bravo Martine" et "Miss B". Aujourd'hui, l'artiste annonce que ces spectacles seront disponibles gratuitement en ligne, sur Youtube. Voilà une belle occasion de revivre ces moments iconiques de l'humour belge, ou de faire découvrir ces séquences aux plus jeunes.

La comédienne est passée sur le plateau du RTL Info Avec Vous ce midi pour parler de ce projet, et de sa carrière. Son inspiration, pour prendre cette décision de partager ces sketchs qui l'ont fait connaître, n'est autre que sa fille, la chanteuse Angèle. Un peu plus connectée que sa mère, elle a encouragé et soutenu Laurence Bibot dans cette initiative.

"Elle n’a pas vraiment eu à me convaincre sur le fond", confie la comédienne. "Mais elle m’a plutôt encouragée, et donné confiance, en me disant que c’était dommage que ces trucs qui ont eu une vie au théâtre, ou en DVD, n’aient pas une vie sur Youtube. C’était vraiment le côté libre et gratuit."

Alix : Vous n’y auriez pas pensé ?

"En fait, non. Moi je suis un peu…"

Alix : Old school ?

"Ouais ! Je crois que je suis old school. Et elle me rappelait que Youtube aujourd’hui c’est comme une grande médiathèque, c’est une bibliothèque, quoi. Elle se disait aussi qu’il y avait des filles de son âge, en France ou ailleurs, à qui ça pourrait plaire. Ça pourrait encore les amuser aujourd’hui."