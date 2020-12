Benjamin Castaldi révèle les sommes astronomiques qu'il verse à ses ex: "Il faut assumer"

Mercredi soir, sur le plateau de TPMP, Benjamin Castaldi a fait une confession sur sa vie privée. Il a évoqué la somme qu'il avait déjà versée à ses ex-femmes en guise de pension alimentaire.

"Quand il y a des enfants, il faut assumer derrière", a-t-il lancé avant de révéler ce montant qui se chiffre en millions

"Je dirais 7 millions d’euros", a-t-il révélé à Cyril Hanouna. Il faut dire que le chroniqueur compte 3 divorces à son actif.

"Pour le coup, quand on se marie et qu’on a des enfants, je trouve ça normal de payer. Bon après, j’ai payé beaucoup, mais c’est normal", a-t-il expliqué en précisant qu'il payait plus de 300.000 euros de pensions chaque année.

Avec sa première épouse, Valérie Sapienza, Benjamin Castaldi a eu deux enfants. Il a ensuite eu un fil avec Flavie Flament, puis il a ensuite été marié avec Vanessa Brousouloux. Depuis 2015, il est marié à Aurore Aleman, qui a donné naissance à son 4e enfant en août dernier.