Matt Pokora et Christina Milian font une annonce sur Instagram: "Une table pour 5 svp"

Matt Pokora et Christina Millian ont tous deux fait une annonce sur leurs comptes Instagram ce jeudi soir. Le joli cliché de ventre arrondi laisse peu de place au doute: la famille va s'agrandir. "Toi et moi + 3", a écrit le chanteur, indiquant qu'Isaiah, le premier enfant du couple, est "déjà un grand frère protecteur".

Même message, en anglais cette fois, sur le compte de la chanteuse de l'inoubliable titre "AM to PM": "Plus d'amour", écrit-elle en mot clé.

Christina Milian est déjà maman d'une fille de 10 ans, prénommée Violet, née d'une précédente union. Isaiah est né le 20 janvier dernier. "Une table pour 5", plaisante Matt Pokora sous sa publication.



