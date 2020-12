Le clan Kardashian arrive chez Disney, avec un nouveau projet

Le clan Kardashian et ses vedettes de téléréalité s'est engagé en faveur du groupe Disney, et va lancer, en 2021, un nouveau programme sur les plateformes Hulu et Star, filiales du groupe de divertissement, qui a annoncé la nouvelle jeudi.

Disney en a peu dit sur ce nouveau projet, présenté comme un "partenariat pluriannuel" par la matriarche du clan Kardashian, Kris Jenner, sur son compte Twitter.

Le contenu créé par les Kardashian sera diffusé aux Etats-Unis sur la plateforme Hulu et, à l'étranger, sur Star, le nouveau service de vidéo par abonnement de Disney, qui sera lancé en février.

C'est un virage stratégique porteur pour les Kardashian, qui quittent la télévision câblée, déclinante aux Etats-Unis, pour le streaming, le support du moment.

Le célèbre programme "L'Incroyable famille Kardashian", qui a fait leur gloire, était ainsi jusqu'ici diffusé sur la chaîne câblée E!, du groupe NBCUniversal.

En septembre, la famille avait annoncé que le programme s'arrêterait début 2021, au terme de sa vingtième saison, près de 14 ans après ses débuts. Elle n'avait fourni aucune explication de cette décision.

Célébrité mineure au moment du lancement de "L'Incroyable famille Kardashian", Kim Kardashian est devenue une vedette mondiale grâce à ce programme, sur lequel elle a bâti un empire, avec l'aide de sa mère.

L'émission de téléréalité suit les Kardashian dans leur vie quotidienne, émaillée de mini-drames familiaux, notamment des brouilles entre les soeurs Kardashian.

La fortune de Kim est aujourd'hui estimée par le site du magazine Forbes à 780 millions de dollars.

Epouse du rappeur et designer Kanye West depuis 2014, Kim Kardashian a lancé des lignes cosmétiques, ainsi qu'une marque de vêtements, qui ont connu un large succès.

Outre Kim Kardashian et Kris Jenner, gérante avertie des affaires de la famille, le clan comprend les deux soeurs de Kim, Kourtney et Khloe, leur frère Rob, leurs demi-soeurs Kendall et Kylie Jenner ainsi que Scott Disick, le père des trois enfants de Kourtney.

Le dernier contrat passé entre E! et les Kardashian datait de 2017 et portait sur cinq ans, à 30 millions de dollars l'année.