Renaud: les propos "humiliants" qu'il tenait envers son ex-femme Romane Serda lorsqu'il s'empêchait de boire

Invitée sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui", Romane Serda s'est confiée sur sa relation avec son ex-mari Renaud.

C'est en 2002 que Romane Serda rencontre Renaud. Trois ans plus tard, le couple se marie à Las Vegas, avant d'officialiser leur union dans la Drôme. Ensemble, ils ont un petit garçon, nommé Malone, qui a aujourd'hui 14 ans.

À 49 ans, Romane Serda a refait sa vie. C'est ce qu'elle a révélé sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui". L'ex-femme de Renaud est également revenue sur les moments difficiles qu'elle a vécus avec l'artiste. En effet, quelques mois après leur rencontre, il a demandé à sa compagne de l'aider à arrêter de boire. "Un enfer", raconte-t-elle.

"Il pouvait être un peu humiliant"

"Je ne suis pas du tout une guerrière. On ne peut pas. C'est à la personne de le décider aussi. Je ne suis responsable ni de sa santé, ni de sa velléité, ni de ses envies, rien du tout." Et lorsqu'elle tentait de l'aider et que l'artiste ne buvait pas, il tenait des propos "humiliants". "Quand il avait super envie (de boire), il pouvait me dire: "Me fais pas chier" devant tout le monde. Il pouvait être un peu humiliant. "Ce n'est pas une gamine qui va me dicter la loi." Je partais, il revenait comme un agneau."

En 2011, le couple a divorcé. Mais l'ex-femme de Renaud assure qu'ils restent très complices. "On est hyper soudés. C'est une figure indétronable pour moi."

