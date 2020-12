Matt Pokora et Christina Millian mariés? Le couple se serait dit "oui"

Matt Pokora et Christina Milian ont annoncé une bonne nouvelle hier sur leurs comptes Instagram. Ils vont bientôt à nouveau être parents. Mais le couple se serait aussi marié.

C'est le magazine Public qui l'annonce. En plus d'attendre leur second enfant, Matt Pokora et Christina Milian se seraient dit oui.

Les deux artistes sont en couple depuis deux ans. Le chanteur de 35 ans et la chanteuse et comédienne de 39 ans sont devenus parents d'un petit garçon prénommé Isaiah en janvier dernier. Christina Milian est quant à elle maman de Violet, 10 ans, née d'une précédente relation.

Sur leurs comptes Instagram respectifs, les deux tourtereaux ne cessent de se faire des déclarations d'amour.



