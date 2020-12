La princesse Sofia de Suède attend un heureux événement

Ce vendredi 11 décembre, la princesse Sofia et le prince Carl Philip de Suède ont annoncé attendre leur troisième enfant.

La famille royale suédoise va bientôt s'agrandir. En effet, ce 11 décembre, le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont annoncé qu'ils attendaient un heureux événement. Le couple est marié depuis 5 ans et est déjà parent de deux enfants, le prince Alexander, âgé de 4 ans, et le prince Gabriel, âgé de 3 ans.

Pour cette annonce, le compte officiel de la famille royale a partagé une photo du couple sur son compte Instagram. On peut y lire: "Le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont le grand plaisir d'annoncer qu'ils attendent leur troisième enfant. 'Nous sommes heureux et impatients d'accueillir notre troisième enfant, avec le prince Alexander et le prince Gabriel. Un nouveau petit membre de notre famille', ont déclaré le prince Philip et la princesse Sofia. La princesse Sofia va bien et la naissance est attendue pour mars-avril 2021".

Cet enfant sera le septième dans l'ordre de succession au trône de Suède.



