Jacques et Gabriella, les jumeaux de Charlène et Albert de Monaco, fêtent leurs 6 ans... en pyjama (photos)

Ce jeudi 10 décembre, les jumeaux de Charlène et Albert de Monaco ont fêté leur sixième anniversaire. La maman a partagé des photos sur son compte Instagram.

"Joyeux sixième anniversaire, mes magnifiques enfants." C'est ce qu'a écrit la princesse Charlène de Monaco sur son compte Instagram. La maman de Jacques et Gabriella a partagé deux photos de l'anniversaire de ses jumeaux. Aux côtés de leurs parents, ils ont soufflé leurs bougies... en pyjama.

Les deux enfants n'ont pas l'air ravi sur les clichés. Il faut dire que, coronavirus oblige, leur anniversaire s'est sûrement fait en petit comité. L'an dernier, ils avaient par contre eu droit à une grande fête avec leurs amis, organisé par Charlène et Albert au palais princier.

On peut tout de même voir que cette année, Jacques et Gabriella disposaient de plusieurs gâteaux... et de deux gros cadeaux.



