Dans l'Amour est dans le pré, Claude se met à peigner ses longs cheveux en conduisant, Fabienne ESTOMAQUÉE (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Claude a choisi Fabienne pour poursuivre l'aventure à ses côtés. Le cow-boy et sa prétendante ont l'occasion de passer quatre jours aux Pays-Bas pour mieux se connaître. En route pour ce week-end romantique, Claude a sorti son peigne et s'est mis à se coiffer en roulant.



Fabienne, assise sur le siège passager, n'a pas caché son étonnement. "Sérieux?", a lancé la femme.



"Ben oui avec ma grosse chevelure", a répondu le cow-boy.



"Et tu te peignes comme ça à longueur de journée?", a demandé la célibataire.



"T'es obligé quand tu as des longs cheveux", a dit l'homme.