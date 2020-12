Matt Pokora et Christina Milian: pourquoi Violet, fille de la chanteuse, n'était pas à leur mariage?

Matt Pokora et Christina Milian se sont mariés d'après le magazine Public. La fille de la chanteuse était absente

C'est le magazine Public qui l'annonce. En plus d'attendre leur second enfant, Matt Pokora et Christina Milian se seraient dit oui. La cérémonie aurait eu lieu en petit comité. Seuls "trois ou quatre amis", le frère de Matt Pokora et ses parents étaient présents d'après Public. Pourtant, un être cher au couple n'était pas là.

Violet, 10 ans, la fille de Christina Milian et du rappeur The Dream, était absente. Selon Public, cela faisait quelque temps que Matt Pokora et sa compagne souhaitaient se marier, mais la cérémonie a dû être repoussée plusieurs fois "à cause du Covid et du tournage à l'Île Maurice d'un film pour Netflix" pour cette dernière. Le mariage a-t-il donc eu lieu en France ? Dans ce cas-là, il était peut-être compliqué de faire venir la jeune fille, notamment à cause de ses cours à distance difficiles à suivre à cause du décalage horaire.

La petite famille recomposée semble très unie. Christina Milian et sa fille sont très proches et semblent partager beaucoup de moments ensemble.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Covid-19: où en est l'épidémie en Belgique ce vendredi 11 décembre ?