Aya Nakamura devenue "ingérable": une proche de la star balance!

En pleine tournée de promotion pour son nouvel album, la chanteuse est la cible de nombreuses critiques liées à son comportement.

Le nouvel album d'Aya Nakamura fait un carton, comme on pouvait s'y attendre. En effet, la chanteuse enchaine les tubes depuis déjà plusieurs années. Un succès phénoménal qui serait vite monté à la tête de cette artiste âgée de 25 ans ? C'est ce que suggère l'article de Paris Match qui lui est consacré : "Aya Nakamura : cash ou diva ?".

Une source proche de la chanteuse affirme qu'elle est devenue "ingérable" pour ses équipes. Aya Nakamura a en effet enchaîné les "bad buzz" ces dernière semaines : de son lapin posé à Quotidien à son absence aux NRJ Music Awards. "Le problème, c'est son entourage qui ne la recadre plus", estime cette même source.

Les relations de la star avec les médias sont de plus en plus problématiques, à tel point que, d'après Paris Match, "dans son label tous ont baissé les bras, refusant de gérer l'ingérable". "Son manager aussi a mis les voiles", apprend-on.

Mais ces frasques ne seraient pas si étonnantes de la part de cette artiste. "Malgré les dizaines de milliers d'écoute, elle se sent plus proche d'Aulnay-sous-bois où elle a grandi que de Saint-Trop (…) C'est d'ailleurs ce qui la rend aussi agaçante qu'attachante. Et ce qui fait son succès (...) Le showbiz, ce n’est pas sa tasse de thé, le qu'en-dira-t-on, elle s'en tamponne. Aya, sa came, c'est ses fans", conclut l'hebdomadaire