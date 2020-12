Cristina Cordula MÉCONNAISSABLE: "Quand j'avais les cheveux longs" (photo)

Depuis 2013, Cristina Cordula livre ses conseils en style dans l'émission Les Reines du Shopping. Reconnaissable avec son grand sourire et ses cheveux foncés très courts, la Brésilienne de 56 ans n'a pas toujours arboré cette coiffure. Sur Instagram, elle a montré à ses fans un visage d'elle que peu connaissent.

"Quand j'avais les cheveux longs...", écrit Cristina Cordula, en légende d'une photo d'elle lorsqu'elle était mannequin. Assise à terre à côté d'une autre jeune femme, elle est vêtue d'un t-shirt bicolore et d'un pantalon blanc. Mais ce qui frappe le plus, c'est son carré long qui retombe sur ses épaules. Du côté des fans qui commentent cette photo souvenir, les avis sont unanimes: Cristina Cordula est encore plus belle aujourd'hui!

"On vous reconnaît à peine"

"Magnifique", "wow", "encore plus belle aujourd'hui", peut-on lire. "Je vous préfère 1000 fois avec les cheveux courts", renchérit Céline.

"On vous reconnaît à peine... mais tout vous va", ajoute Mélanie. Il est vrai que cheveux longs ou pas, la ressemblance ne saute pas aux yeux. Beaucoup ont du mal à reconnaître Cristina Cordula, et certains confessent ne pas du tout arriver à voir de ressemblance avec la présentatrice qu'ils connaissent. "Mais vous êtes laquelle?", demande Véronique.

