David Hasselhoff se lance… dans le HEAVY METAL (vidéo)

Le clip de "Trough The Night", un morceau que David Hasselhoff a enregistré en collaboration avec CueStack, vient d'être dévoilé.

En septembre dernier, David Hasselhoff partageait le clip de son morceau "Open Your Eyes", qui figure sur l'album du même nom. Un titre plutôt rock, une reprise de The Lords of the New Church. Mais la star de K2000 et Alerte à Malibu, devenu chanteur, s'est lancé dans un nouveau style.

Ce 10 décembre, la collaboration entre David Hasselhoff et CueStack a été dévoilée. Le titre Heavy Metal s'intitule "Trough The Night" et le clip est à voir ci-dessous.



