Gims retire ses lunettes (photos)

Gims a publié une photo de lui sans ses lunettes de soleil sur son compte Instagram. Le chanteur qui ne quitte jamais cet accessoire depuis le début de sa carrière a malgré tout pris soin de flouter ses yeux sur les trois clichés partagés. Ses lunettes lui permettent, selon lui, de garder l'anonymat et de préserver un certain mystère. Il a l'impression qu'elle le protège. Lorsqu'il les retire, personne ne le reconnaît, dit l'interprète de Bella. Elles sont devenues sa signature avec le temps.



Ses fans n'ont pas tardé à réagir en découvrant l'entièreté de son visage. "Pourquoi tu nous caches ces yeux depuis maintenant une décennie", a écrit un internaute.



"C'est devenu un style, une protection. Ca fait partie intégrante de moi maintenant. Je ne me vois pas sans, le public ne me voit pas sans. Donc c'est mieux de les garder", a confié la star à Télé-Loisirs.



