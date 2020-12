Hervé Meillon dévoile son secret pour faire une bonne interview (vidéo)

Hervé Meillon était l'invité du RTL INFO avec Vous afin de présenter son livre intitulé "C'est une très bonne question, et je vous remercie de me l'avoir posée".



Son ouvrage rassemble 17 interviews d'invités, dont Mauranne, Michel Drucker ou encore Pierre Marcolini. "Ce sont beaucoup des gens que j'aime, et j'aime les connaître", dit le journaliste. "Quand j'apprends quelque chose de ces gens-là, je suis content, car je sais quelque chose à ce moment-là. Je vis leur vie et c'est ça ma passion", précise-t-il.



Dans son livre, l'homme partage aussi l'après-interview. "Je n'aime pas le merci au revoir (...) à une époque, les artistes restaient deux à trois jours en général en Belgique. Maintenant, ils font l'aller-retour avec le Thalys, ça va très vite et ils font toutes les chaînes", précise-t-il. "À l'époque on pouvait créer une relation avec les artistes (...) tous ces gens ont un parcours qui me passionne et leur vie fait partie de la mienne", ajoute Hervé Meillon.



Pour une bonne interview, il faut absolument qu'il y ait de la chaleur. "C'est pour ça que je tutoie généralement mes invités", dit-il.



Il confie qu'il n'a pas de mauvais souvenirs. Son émission, qui a débuté en 1982, a été une des premières grosses émissions. "Ce livre met un point final puisque je suis revenu pendant deux saisons sur Bel RTL", confie l'homme.

Hervé Meillon, qui a l'habitude de pratiquer un petit rituel avec ses invités, s'est prêté au jeu de "l'épreuve par 9" dans le RTL INFO avec Vous. Il a répondu à 9 questions du tac au tac.