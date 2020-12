Le Meilleur Pâtissier: Siham, en larmes devant son gâteau qui s'effondre (vidéo)

L'épreuve de Mercotte s'est mal passé pour l'une des candidates. En pleine semaine spéciale Inde, son gâteau était censé s'ouvrir comme une fleur de lotus. Au lieu de ça, il s'est effondré, faisant craquer la jeune Siham.

Comme très souvent dans Le Meilleur Pâtisser, c'est l'épreuve de Mercotte qui angoisse le plus les candidats. Durant chaque émission, la célèbre pâtissière et blogueuse ressort une recette des plus technique et minutieuse. La marge d'erreur est extrêmement infime, dans ces épreuves. Cette semaine, les candidats devaient réaliser une fleur de lotus, pour la semaine spéciale Inde.

Siham a fait les frais de cette recette technique, dont le montage doit se faire dans un ordre bien précis.

La candidate en larmes

Au moment de démouler son gâteau, Siham a eu la pire mauvaise surprise qu'un pâtissier puisse vivre dans cette émission (en dehors de faire tomber son gâteau). Le dessert, sous son moule, n'a absolument pas pris. Trop mou, il s'est complètement effondré. "Non, mais c'est sûr que là, c'est une cata", réagit Siham, entre surprise et grosse déception. "Ohlala, c'est horrible."

Très déçue, et sous pression, la jeune femme a craqué. Sous son masque transparent, elle n'a pas pu retenir ses larmes, face à ce gâteau raté. Elle a ensuite tenté de se raisonner : "C'est qu'un gâteau", s'est-elle répété, sous les regards compatissants des autres candidats. elle s'est aussi confié, face à cet essai raté. "J'aimerais me faire plus confiance, mais bon... C'est un long chemin. C'est vraiment juste la honte de présenter une flaque. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais bon je vais me rebooster. Faut que j'arrête de pleurer pour un gâteau. N'importe quoi, franchement c'est minable."