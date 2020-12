A 54 ans, Halle Berry recrée la célèbre scène du film de James Bond où elle sort de l'eau (vidéo)

Elle est entrée dans l'Histoire en recréant en 2002 la célèbre scène d'Ursula Andress en jouant Giacinta 'Jinx' Johnson dans le film "Meurs un autre jour" (soit dans le titre original "Die Another Day").

Et 18 ans plus tard, Halle Berry prouve qu'elle est toujours la James Bond girl. Sur Instagram, l'actrice a en effet partagé un clip pour promouvoir sa marque de bien-être Respin, dans lequel elle est la parfaite ambassadrice. On peut voir l'actrice sortir de l'eau et gambader sur une plage, vêtue d'un bikini à cordes noires. Une tenue modelant sa silhouette toujours aussi parfaite.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.