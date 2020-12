David Hallyday: "Cette crise a accéléré le fait de vouloir parler de certaines choses" (vidéo)

David Hallyday était invité sur le plateau du RTLINFO avec Vous afin de présenter son 14ème album intitulé "Imagine un monde". Dans cet opus, le chanteur a voulu profondément humain. "C'est un album positif", a confié le fils de Johnny Hallyday.

"Ce n'est pas un album sur le confinement ni sur la crise sanitaire. J'ai ces convictions-là depuis longtemps", a ajouté l'artiste."Cette crise qui nous concerne tous a accéléré le phénomène de vouloir parler de certaines choses et de reconnexion avec nous tous avant que les choses aillent mieux".

La star se réjouit de voir de plus en plus de jeunes impliqués dans des causes qui rassemblent des valeurs. "L'être humain est capable d'aimer et de protéger son prochain et de protéger la nature et les animaux et ça, ça fait partie d'un ensemble. Et ça ils le font beaucoup plus jeunes que ma génération à moi. Donc je trouve ça extrêmement positif", a détaillé David Hallyday.

"Mieux vivre ensemble"

L'artiste, très engagé, a expliqué qu'il n'a pas attendu le confinement pour parler de l'environnement. "Je suis très impliqué avec ma famille et mes enfants. La cause animale aussi. Je la chante depuis très longtemps", a-t-il précisé. "Une des questions fondamentales de l'album est de savoir comment faire pour avancer et mieux vivre ensemble", a confié David Hallyday.

"Je souhaite voir un rassemblement des jeunes, des moins jeunes, de tout le monde en fait. Car on est tous là en même temps à vivre les mêmes choses à certains niveaux. Je parle de cet élan général que j'aimerais bien voir dans l'avenir", a-t-il expliqué.

Un titre avec son fils

Son fils Cameron chante avec lui sur le titre "Superstar". "Il chante super bien en fait. Il n'est pas passionné par le chant, mais je l'ai lâchement utilisé parce qu'il était sous la main. Et il chante sur une chanson qui s'appelle Superstar et qui parle justement des anciens qui ne veulent pas laisser leur part du gâteau aux jeunes. Et donc je voulais une voix assez jeune. Il a 15 ans et il n'a pas totalement mué donc je me suis dit que c'est le moment... Il s'est bien amusé à le faire et moi aussi", a précisé le père de famille.

"Cameron aime bien la musique, mais il se dirige plutôt vers le 7e art. Il veut être réalisateur, producteur. Il se dirige vers un autre domaine", a ajouté l'homme de 54 ans.

