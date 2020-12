Meghan et Harry débarquent sur une célèbre plateforme: voici leur nouveau projet

Meghan et Harry viennent de signer un contrat avec la plateforme de streaming audio Spotify. Le duc et la duchesse de Sussex lancent leur premier podcast.

L'annonce a été faite ce mardi 15 décembre. Meghan et Harry lancent une nouvelle société de production audio, Archewell Production, mais aussi leur propre podcast. Les auditeurs ont pu en avoir un avant-goût hier. Dans le teaser de ce nouveau projet, on peut entendre le prince Harry dire: "On commence ? Les femmes d'abord". Meghan réagit alors, lui disant de commencer car son accent "sonne vraiment bien".

À la fin du teaser, le prince Harry s'exclame: "Bienvenue sur Archewell Audio". "Oh, il a une voix de pocast", conclut alors Meghan. Le couple utilise un ton très décontracté.

Un partenariat exclusif

Spotify a annoncé cette collaboration via un communiqué publié hier. "Spotify est heureux d'annoncer aujourd'hui un partenariat exclusif de plusieurs années avec Archewell Studio, la nouvelle société de production audio créée par le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan, la duchesse de Sussex. Le duc et la duchesse de Sussex vont produire et animer des podcasts, y compris un spécial fin d'année qui sera publié dans les prochaines semaines."

Le prince Harry et Meghan Markle ont également expliqué pourquoi ils choisissaient de se lancer dans ce projet, via un communiqué joint. "Ce que nous aimons dans le podcast, c'est qu'il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de nous connecter les uns aux autres sans distraction. Avec les défis de 2020, il n'y a jamais eu de moment plus important pour le faire, car lorsque nous nous entendons et entendons les histoires des autres, nous nous rappelons à quel point nous sommes tous interconnectés."

