Renaud Capuçon, mari de Laurence Ferrari, joue du violon au milieu d'un supermarché: "La culture ne doit jamais s'arrêter" (vidéo)

"Sauver la culture", c'est le message qu'a souhaité transmettre Renaud Capuçon ce 15 décembre, lorsqu'il a commencé à jouer du violon au milieu d'un supermarché Carrefour.

Dans une vidéo publiée hier sur son compte Twitter, on peut voir Renaud Capuçon arriver dans un supermarché Carrefour. Le célèbre musicien, masqué, sort alors son violon et se met à jouer. Un concert qui a pour but de contester les mesures sanitaires décidées par le gouvernement français qui mettent à mal le secteur culturel depuis de longs mois.

Le violoniste de 44 ans a donc joué dans le rayon librairie de Carrefour de Chambéry, sa ville natale. "Parce que la culture ne doit jamais s'arrêter", a-t-il écrit sur son compte Twitter. Ce mini-concert a ravi ceux qui faisaient leurs courses à ce moment-là... mais aussi ses abonnés puisque la vidéo a déjà été vue près de 160.000 fois.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Le 10 décembre dernier, le mari de Laurence Ferrari avait déjà exprimé son désarroi après les nouvelles annonces du gouvernement français. Le Premier ministre Jean Castex avait alors prolongé la fermeture des cinémas, des théâtres et des musées jusqu'en janvier 2021.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Covid-19 en Belgique: voici où en est la situation ce mercredi 16 décembre