C'est son fils qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram. L'actrice française Caroline Cellier est décédée. Elle avait 75 ans.

Ce mercredi 16 décembre, Nicolas Poiret, le fils Jean Poiret et Caroline Cellier, a publié un triste message sur son compte Instagram. Une photo de sa maman, avec ce texte: "Aujourd’hui, on se quitte pour quelques minutes mais tu auras été et tu resteras éternellement ma force, mes fous rires, mes angoisses, ma dérision, mes coups de sang, ma chevalière des injustices, ma détectrice d’hypocrisie, ma lune, ma Moune, ma mère, ma bataille". En effet, à 75 ans, l'actrice française nous a quittés.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Caroline Cellier est née le 7 août 1945 à Montpellier. De 1965 à 1992, elle a partagé la vie de Jean Poiret. Trois ans avant la mort de ce dernier, le couple s'était marié à Paris. Leur fils, Nicolas, a lui aussi choisi de travailler dans le cinéma, puisqu'il est auteur et scénariste.

Si elle se faisait plus discrète depuis une dizaine d'années, Caroline Cellier a collaboré avec des réalisateurs tels que Claude Lelouche, Claude Chabrol ou Roger Vadim. En 1985, elle obtenait le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour "L'Année des Méduses", de Christopher Frank. En plus d'une quinzaine de rôles à la télévision, elle a aussi fait du théâtre. En 1999, elle est nommée aux Molières pour la pièce "Un tramway nommé Désir".

Covid-19 en Belgique: voici où en est la situation ce mercredi 16 décembre