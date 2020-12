 Charlène de Monaco adopte une coupe PUNK asymétrique à la venue du Père Noël au Palais princier (photos)

Ce mercredi, le Père Noël était de passage au palais princier de Monaco pour distribuer des cadeaux aux enfants de la Principauté, une tradition instaurée par la princesse Grace.

Lors de ce moment, la princesse Charlène a volé la vedette au Père Noël en dévoilant un look black et or très remarqué. Même son masque était en sequins dorés.

Mais c'est surtout sa nouvelle coupe de cheveux qui a attiré tous les regards. Charlène a opté pour un "half hawk" très tendance et très osée aussi !

Il s'agit d'un carré court, les cheveux étant rasés sur le côté et sur la nuque afin de créer un effet asymétrique rock-glam. Cette coupe, faisant référence aux indiens mohawks, est arborée par de nombreuses stars ces dernières années comme Michelle Williams, Marion Cotillard ou encore Rihanna.



©Isopix



