Amel Bent: sa "transformation physique impressionnante" fait réagir ses fans

Sous son dernier cliché posté sur Instagram, les abonnés d'Amel Bent réagissent massivement à sa silhouette très amincie. En 2004, elle chantait : "moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs". Aujourd'hui, elle arbore un corps nettement plus affiné dans une jolie robe signée Louis Vuitton.

"Je préfère l'ancienne Amel", peut-on lire en commentaire. "Arrête le régime" dit un autre fan, tandis qu'un autre souligne une "transformation physique impressionnante".

D'autres encore la trouvent "canon", "splendide" ou encore "magnifique".

Il y a un an et demi, la chanteuse confiait à Gala avoir réussi à perdre 17 kilos en seulement 4 mois. Elle a poursuivi sur sa lancée et n'a pas voulu reprendre ses kilos rapidement perdus. Elle se sent aujourd'hui mieux dans son corps et le montre.