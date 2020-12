Dans l'Amour est dans le pré, Claude et Fabienne décident d'appeler Denis et Céline (vidéo)

Pour la douzième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 22 à 56 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Claude et Fabienne, amoureux de la vie, ont pu renforcer leur complicité lors de leur séjour à Leyde aux Pays-Bas. Les deux célibataires, installés à la table d'un restaurant, ont réalisé que leur séjour était bien chargé. "Tu te rends compte de tout ce qu'on fait? On n'arrête pas", a lancé Fabienne. Ils se sont ensuite demandés si les autres candidats vivaient des voyages aussi intenses que le leur. Claude a dit qu'il avait des nouvelles de Denis. Dans l'élan du moment, le cow-boy a décidé de lui téléphoner pour prendre de ses nouvelles.



L'occasion pour Céline et Fabienne de faire connaissance virtuellement. "Vous êtes beaux tous les deux", a lancé Fabienne au couple.