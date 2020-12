Nouveau scandale sexuel: le prince Andrew mis en cause

L’homme d’affaires, Peter Nygard, a été arrêté le 15 décembre visé par neufs chefs d’accusation dont trafic sexuel et agressions sexuelles. Le Daily Mail révèle que le prince Andrew est un ami de cet homme, il avait séjourné dans sa résidence en 2000.

Le nom du prince Andrew ressurgit une nouvelle fois dans un dossier de trafic sexuel. Le journal britannique Daily Mail a récemment mis le prince en lien avec une affaire ressemblant en tout point à celle de Jeffrey Epstein. L’homme d’affaire, Peter Nygard a été arrêté le 15 décembre. Il est visé par neuf chefs d’accusation dont trafic sexuel et une douzaine d’agressions sexuels.

Le journal a révélé le lendemain que le prince Andrew aurait séjourné chez Peter Nygard en juin 2000 aux Bahamas. Le média a publié une photo floue des deux hommes, ainsi qu’une autre photo de l’ex-femme du prince, Sarah Ferguson, posant avec ses filles dans la propriété.

Selon le bureau du procureur américain, Peter Nygard visait "les femmes et les filles issues de milieux défavorisés et ayant subi des abus." Au cours de l’année 2000, l’homme a accueilli d’autres personnalités telles que Michael Jackson, l’ancien président George W. Bush ou encore Jessica Alba. L’actrice a déclaré plus tard que cette maison était "dégoutante". "Ces filles avaient l’air d’avoir 14 ans et elles retiraient leurs vêtements dans le jacuzzi." Actuellement, il n’y a aucune preuve d’implication de ce trafic ou même de connaissance de celui-ci de la part du prince Andrew.