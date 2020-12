Paul McCartney sort un nouvel album: il en profite pour encourager la vaccination

Paul McCartney sort son nouvel album solo "McCartney III". Il est composé de chansons travaillées pendant le premier confinement. Il a profité de la sortie pour encourager à se faire vacciner contre le coronavirus.

"Je le prendrai et j’aimerai encourager les gens à le prendre aussi." Paul McCartney encourage à la vaccination à l’occasion de la sortie de son nouvel album "McCartney III". "Avant, il y avait des gens anti-vaccin, c'était ok, c'était leur choix. Mais maintenant avec internet, ces choses s'installent vraiment et il y a ces gens qui ne le prendront pas," a déploré l’ancien Beatles.

Cet album est le troisième d’une série commencée il y a cinquante ans et poursuivie en 1980. L’ex-bassiste des Beatles a raconté qu’il ne comptait pas sortir d’album en 2020, mais le confinement lui a donné l’occasion de créer de nouvelles chansons et d’en retravailler des anciennes.

