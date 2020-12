Donald et Melania Trump partagent une dernière photo souvenir à la Maison-Blanche: "Joyeux Noël!" (photo)

Donald et Melania Trump s'apprêtent à quitter la Maison-Blanche pour laisser place à Joe Biden et sa famille. Tradition de Noël oblige, le couple sortant a pris la pose pour souhaiter un joyeux Noël aux Américains. Chaque année, sauf en 2019, Melania et Donald Trump se sont fait prendre en photo dans la Maison-Blanche ou sur ses marches.



Il s'agit probablement là du dernier portrait officiel qui sera partagé par le couple. En smoking, Donald Trump prend la pose à côté de Melania, vêtue elle aussi d'un smoking, signé Christian Dior. "Joyeux Noël du président Donald J. Trump et de la première dame Melania Trump", peut-on lire dans un tweet. Le cliché a été pris le 10 décembre, sur le grand escalier de la Maison-Blanche à Washington. Les sourires sont figés, mais nombreux sont ceux qui, une fois de plus, ont salué l'élégance et le style de Melania!



L'investiture de Joe Biden doit se dérouler le 20 janvier prochain.

