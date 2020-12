Déchaînée, Nabilla danse sur le tube de son ex Sofiane: "Je suis fou de toi Nabi-nabilla" (vidéo)

Il y a presque 10 ans, en 2012, Sofiane et Nabilla se rencontraient sur le tournage des Anges de la télé-réalité. L'ex-candidat de la Star Academy avait alors sorti une chanson où il déclarait être "fou" de Nabilla. La jeune femme avait largement participé au tournage du clip.

Leur relation n'a duré qu'un an, mais la chanson, elle, raisonne toujours dans la tête de nombreuses personnes. La musique et les paroles sont d'une qualité médiocre, mais l'air et le refrain ont le don de rester bien ancrés en tête.

"J'aimerais savoir ce qu'en pense Thomas"

Et apparemment, Nabilla aussi danse de temps en temps sur la musique qui a fait le buzz! Elle vient de publier une vidéo d'elle et Léna Mahfouf, en train de sautiller et de danser en tenues d'intérieur au son de la musique.

Les fans de Nabilla n'ont pas manqué de rire à la vue de cette vidéo. Mais beaucoup se demandent également ce qu'en pense Thomas, son compagnon. Il faut dire que le père de Milann ne porte pas Sofiane dans son coeur. "La honte! Quel mongolien!", avait lancé Thomas Vergara en 2019 après s'être moqué de ce tube, qui a tout de même rapporté 100.000 euros à Sofiane.

