April Benayoum, première dauphine de Miss France, cible d'insultes antisémites: elle réagit

En France, de nombreuses personnes ont dénoncé dimanche une "abomination" et des propos "inadmissibles" après des tweets antisémites visant April Benayoum, Miss Provence lors du concours Miss France organisé samedi.

April Benayoum, qui a terminé première dauphine lors de cette émission très suivie, a été visée par de nombreux commentaires antisémites sur les réseaux sociaux après avoir révélé que son père était d'origine israélienne.

April Benayoum s’est exprimée suite aux tweets antisémites. "Je n’ai bien sûr rien vu en direct (…) j’ai appris l’existence de ces propos par mes proches. C’est triste d’assister à de tels comportements en 2020. Je condamne bien évidemment ces propos, mais ça ne me touche absolument pas », a répondu confié la jeune femme de 21 ans lors d’une interview accordée à Var Matin, et dont les propos ont été relayés par Télé 7 Jours.

"Je trouve que c’est regrettable qu’en 2020 on puisse encore avoir ce type de propos. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, ce n’est pas qu’un combat contre l'antisémitisme, c’est aussi un combat contre toutes les formes d’inégalités", a dit la Miss à BFMTV.

De nombreuses réactions

"Je suis profondément choqué par la pluie d'insultes antisémites contre Miss Provence. Nous ne devons rien laisser passer. Honte à leurs auteurs", a affirmé sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en affirmant que "les services de police et de gendarmerie sont mobilisés".

La ministre déléguée à la Citoyenneté Marlène Schiappa a pour sa part indiqué qu'elle adressait au procureur un signalement sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale, qui impose à toute autorité publique de signaler une infraction dont elle a connaissance.

Le concours miss France "n'est pas un concours d'antisémitisme", a ajouté Mme Schiappa sur Twitter.

"TF1, EndemolShine France et l‘organisation Miss France condamnent fermement les propos haineux et antisémites proférés hier soir sur les réseaux sociaux à l’encontre de Miss Provence", apportant "tout (leur) soutien à Miss Provence, première Dauphine."

Interrogée dimanche sur BFMTV, Amandine Petit, élue Miss France, a jugé "extrêmement décevants" ces "propos déplacés" visant sa dauphine, à qui elle a apporté son "soutien".

Associations et élus de tous bords ont multiplié les réactions indignées sur twitter.

"Rendez-vous devant la justice pour les twittos qui hier soir ont transformé Twitter en cloaque antisémite", a promis la Licra, en invitant les internautes à signaler les contenus sur son site afin de mener "une action de groupe". L'union des étudiants juifs de France (UEJF) a elle dénoncé "un concours d'antisémitisme".

"La bêtise la plus crasse et la violence la plus gratuite", a fustigé le patron des députés LREM Christophe Castaner.