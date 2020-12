La première publication Instagram de l’acteur Elliot Page depuis l'annonce de sa transidentité: "Du fond du cœur, merci"

Début décembre, la star canadienne de "Juno", "Inception" et "Umbrella Academy", jusqu'alors connu sous le nom d'Ellen Page, a annoncé être transgenre et s'appeler désormais Elliot Page.



"Salut les amis. Je veux partager avec vous le fait que je suis trans. Mes pronoms sont il/iel et mon nom est Elliot", écrit l'acteur sur des comptes Instagram, Twitter et Facebook reflétant sa nouvelle identité.



"J'aime le fait d'être trans. Et j'aime le fait d'être queer", écrit Elliot Page, 33 ans. Il campe actuellement le rôle féminin de Vanya dans la série "Umbrella Academy" sur Netflix.



"Merci"

Trois semaines après cette annonce, l’acteur a publié un message sur les réseaux sociaux le 21 décembre. "Du fond du cœur, merci. Votre amour et votre soutien ont été le plus beau des cadeaux", a écrit la star sur Instagram.



"J'ai vécu en me cachant"

L'artiste était devenu célèbre dans le monde entier en 2007 en jouant une adolescente enceinte dans "Juno", qui lui avait valu une nomination aux Oscars l'année suivante dans la catégorie "meilleure actrice".



Page a ensuite été à l'affiche d'"Inception" (2010), aux côtés de Leonardo DiCaprio, puis du film de Woody Allen "To Rome with Love" (2012).



C'est en 2014 qu'il avait publiquement révélé "être gay", devenant très rapidement l'un des porte-parole de la communauté LGBTQ en Amérique du Nord. "Pendant quelques années, j'ai vécu en me cachant. Et clairement, quelque chose à Hollywood et dans l'industrie cinématographique me faisait sentir que je ne pouvais pas avouer mon homosexualité. Maintenant que je l'ai révélée, j'estime que c'est la meilleure décision que j'aie jamais prise", avait indiqué la star à l'AFP en 2016, à l'occasion de la sortie du film "Free Love".



Ce long-métrage de Peter Sollett, inspiré d'une histoire vraie, met en scène la bataille menée par un couple homosexuel pour la reconnaissance de ses droits. Après son coming-out, Elliot Page, qui a épousé la danseuse-chorégraphe Emma Portner en 2018, s'était investi dans de nombreux projets (films et documentaires) illustrant les difficultés et discriminations touchant la communauté LGBTQ.



Bien que l'artiste n'ait pas obtenu de rôle dans des films à gros budget depuis "X-Men: Days of Future Past" en 2014, il a toujours rejeté l'idée que cela puisse être lié à un rejet d'Hollywood après son "coming-out".



Elliot Page a remercié ses soutiens au sein de la communauté transgenre pour l'avoir aidé à "aimer suffisamment qui je suis pour partir à la recherche de mon moi authentique".