William et Kate photographiés en promenade en famille: ont-ils enfreint les règles sanitaires imposées par Londres? (PHOTOS)

Le duc et la duchesse de Cambridge sont accusés ce matin dans les tabloïds britanniques d'avoir par inadvertance bafoué la "règle des six'' après avoir rencontré le prince Edward et sa famille lors d'une promenade nocturne illuminée à Sandringham.

William et Kate, et leurs enfants, le Prince George, sept ans, la princesse Charlotte, cinq ans, et le prince Louis, deux ans, se seraient "mêlés" à l'oncle du prince, Edward, sa femme Sophie et leurs enfants Lady Louise Windsor, 17 ans et James Viscount Severn, 13 ans, en visitant cette attraction installée pour les fêtes de fin d'année. Il s'agit d'un parcours éclairé aux lanternes et aux lumières de Noël, dans les bois, dans la propriété de la Reine située dans le Norflok.

Cette attraction est ouverte aux membres du public qui ont été très surpris d'apercevoir les princes et leur famille.

Les deux groupes sont arrivés séparément. Selon des sources royales, "il n'y avait aucune intention de la part des deux princes de se réunir en tant que groupe de neuf personnes. Tout s'est déroulé par inadvertance", rapporte le Daily Mail.

Et de compléter: "Les deux familles ont reçu des créneaux consécutifs séparés pour visiter le sentier juste avant son ouverture au grand public. Ils sont arrivés et sont repartis dans leurs propres groupes familiaux. Comme tous ceux qui ont de jeunes enfants le savent, il y a eu des moments au cours de la marche de 90 minutes où il était difficile de séparer les deux groupes familiaux, en particulier en cas de goulots d'étranglement sur le sentier. ''

Mais alors qu'ils parcouraient le sentier illuminé à sens unique, long d'un kilomètre, les deux familles ont été vues et photographiées en train de discuter à plusieurs reprises, tout en restant fidèles aux distances sociales.

Londres a imposé de nouvelles règles sanitaires quelques jours avant Noël

La résidence de la Reine du Norfolk est en ce moment sujette aux règles de niveau deux imposées par Londres, ce qui signifie que seulement six personnes - y compris les enfants - peuvent se retrouver à l'extérieur si elles ne sont pas du même foyer ou de la même bulle.

Le règlement stipule clairement: "Vous pouvez voir des amis et des membres de votre famille avec lesquels vous ne vivez pas (ou avec lesquels vous ne partagez pas de bulle) à l'extérieur, dans un groupe de six personnes maximum. Cette limite de six comprend également les enfants de tout âge".

Le gouvernement a également estimé que la police pouvait prendre des mesures contre ceux qui se réunissent dans des groupes plus importants - les amendes s'élevant à 200 £ pour la première infraction, doublant pour chaque autre infraction jusqu'à 6400 £.

Un visiteur qui a aperçu le groupe a déclaré: "Ils enfreignaient clairement les règles de Covid, à mon avis, parce qu'il y avait neuf personnes issues de deux ménages distincts. Ils passaient évidemment tous une soirée très amusante. On pouvait entendre que les enfants passaient un bon moment."

William et Kate, tous deux âgés de 38 ans, séjournent depuis dix jours dans leur résidence secondaire de Anmer Hall.

Ils avaient espéré passer la saison des fêtes avec la famille de Kate dans le Berkshire, mais ont été contraints de renoncer à leurs plans en raison de la pandémie.

La nervosité est grande en ce moment au Royaume-Uni. Le scénario d'un "no deal" pour quelques jours au moins à partir du 1er janvier plane à nouveau sur les négociations post-Brexit, dans l'impasse à dix jours de la rupture définitive entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

De plus, depuis l'annonce de l'apparition d'une variante plus contagieuse du coronavirus en Angleterre, les règles sanitaires ont été renforcées, ce qui signifie que beaucoup de Britanniques ont dû annuler leurs plans pour les fêtes de Noël.



