Ed Sheeran dévoile sa nouvelle chanson: "Un cadeau de Noël pour mes fans"

Ed Sheeran dévoile un nouveau titre pour les fêtes. Après un an d’absence, il dit avoir voulu faire "un cadeau de Noël à mes fans". Par contre, il prévient que cela ne présage pas de nouvel album.

Après un an d’absence, Ed Sheeran revient sur le devant de la scène le temps d’une chanson. "Afterglow" a été écrite l’année dernière. "Ce ne sera pas le début d’un nouvel album, mais c’est une chanson que j’aime beaucoup. Et j’espère que vous l’aimerez aussi," écrit-il sur Instagram, en accompagnant son message d’un extrait de la chanson.

"Je vous souhaite à tous une fin d’année heureuse! Et maintenant, je retourne au pays des papas." Rappelons que le chanteur est papa d’une petite Lyra depuis le mois de septembre.

Ed Sheeran avait annoncé faire une pause après la sortie de son dernier album "No. 6 Collaboration Project". Il voulait se concentrer sur sa vie de famille et se disait beaucoup trop sensible à la pression du show business.

