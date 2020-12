Multiples séjours à l'hôpital pour Pink: la star pète un plomb

La chanteuse Pink a vécu une année 2020 compliquée. Elle a cumulé les soucis de santé. Après le coronavirus lors de la première vague, elle a fait plusieurs séjours à l’hôpital. Elle a craqué sur Instagram.

2020 n’était pas un bon cru pour la chanteuse Pink. Elle a enchaîné les soucis de santé. Au printemps, elle a contracté le Covid-19. Elle n’est touchée que par une forme légère, mais son fils de 3 ans développe des symptômes plus graves. Terriblement inquiète, elle se confie sur Instagram et demande des conseils pour faire baisser la fièvre de son cadet qui dure depuis de longues semaines.

En cette fin d’année, la chanteuse est de retour à l’hôpital. Sur Instagram, elle a fait le bilan de cette horrible année. "Comme si survivre à la covid ne suffisait pas pour cette tartine de merd* qu'a été cette année. Eh bien, j'ai pu me faire retirer mes points de suture gagnés en séchant ce verre à vin, et ma foi ça s'est bien passé. Ensuite, je me suis remise de ma toute première infection à staphylocoque qui est arrivée sans la moindre raison (besoin de se faire remarquer?) Mon genou droit se sentait délaissé ?Alors je me suis dit pourquoi ne pas me fracturer la cheville!"

La star qui a chuté dans des escaliers parce qu'elle courait "pour voir l'étoile de Noël" a beaucoup amusé ses abonnés. Sa copine Jennifer Garner lui a laissé un gentil message: "Tu es néanmoins, non pas que ce soit réellement important, toujours aussi adorable. Peux-tu être extrêmement prudente à partir de maintenant ? Nous avons besoin de toi."

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce mardi 22 décembre?