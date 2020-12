Robbie Williams sans concert ni tournée à cause du coronavirus: "Ça ne me manque pas du tout"

Robbie Williams sort la version deluxe de son album Christmas Present pour Noël. Pour l’occasion, il a accordé une interview au journal français, Le Parisien. Il s’est confié sur sa vie de star, les bons comme les mauvais côtés. Il révèle ne pas regretter les tournées expliquant le stress que cela inflige à son corps.

Robbie Williams est une star internationale. Lorsqu’il entame une tournée, il enchaîne des dizaines de concerts de folie. Dans une interview accordée au Parisien, il révèle ne pas regretter de ne pas pouvoir se produire sur scène à cause du coronavirus.

"À la fin de chaque tournée que je fais, je finis en cure de désintoxication ou en soins intensifs," explique Robbie Williams. Il détaille qu’il n’a "pas bu d'alcool depuis vingt ans" et "pas pris de cocaïne depuis très longtemps", notamment grâce à la naissance de ses enfants. "Les gens imaginent que les tournées, c'est un gros concert où le public vous adore. La vérité sur les tournées, c'est une pression énorme, on est poussé dans ses limites, on ne dort pas correctement pendant des mois. Et quand on est un perfectionniste, comme moi, on s'impose à soi-même de refaire ce qu'on a fait au concert de la veille et même en mieux."

Pour le chanteur, les tournées "font partie du travail, je le vois comme une nécessité, mais ça ne me manque pas du tout." Robbie Williams préfère passer du temps en famille à la maison plutôt qu’en constant déplacement.

