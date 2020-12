"Nous avons organisé notre mariage en 2h", juste avant le reconfinement de Londres (vidéo)

Un couple de Britanniques a réorganisé son mariage en seulement deux heures pour se marier avant que Londres ne renforce ses mesures, relate le New York Post. Chloe Collins, 31 ans, et Jamie Collins, 29 ans, devaient se marier le 6 septembre, mais avaient dû réorganiser leur cérémonie à trois reprises à cause des différentes restrictions concernant les coronavirus.

Chloe a déclaré que "leurs cœurs se sont brisés" lorsque Boris Johnson a annoncé samedi qu'une nouvelle quarantaine dans le sud-est de l'Angleterre commencerait dimanche.

Le couple s'est marié samedi à 22h à la synagogue Edgware United. "Je n'ai jamais de ma vie ressenti autant d'amour et de gratitude", a confié la jeune femme à la BBC.

Le couple a eu droit à 15 invités mais "plus de 100 personnes se sont connectées à Zoom pour nous regarder". "Nous avons ressenti l'amour, et c'était comme s'ils étaient là", a déclaré la mariée.



Jamie a déclaré que leur mariage avait été planifié avec 130 invités dans une propriété de campagne transformée en hôtel à Watford.

Mais les restrictions liées au coronavirus ont fait que seuls 15 invités pouvaient assister aux mariages. Le couple a changé de lieu et a prévu un mariage le 22 novembre.

Ils ont ensuite réorganisé le mariage pour le 20 décembre, après qu'une interdiction de quatre semaines soit entrée en vigueur en Angleterre jusqu'en novembre. Chloe a confié qu’elle s’est sentie physiquement malade, lorsque le Premier ministre a annoncé de nouvelles restrictions de niveau 4 le samedi après-midi.

"Notre rabbin a eu l'idée d'avancer le mariage", a-elle expliqué.



"C'est un miracle que tout se soit mis en place. C'était comme un rêve. Certaines personnes mettent des années à organiser un mariage, mais nous l'avons fait en deux heures".

Le témoin de Jamie a roulé plus de deux heures pour assister au mariage, avant de "remonter dans sa voiture et de rentrer à la maison", a déclaré le couple.

Depuis le mariage, le couple, originaire de Watford, a été inondé de messages.

"J'ai reçu des messages de personnes qui ne sont pas mes amis proches et qui me disaient que c'était incroyable", a déclaré la mariée. "Je pense que c'est juste agréable d'entendre de bonnes nouvelles pour changer."

