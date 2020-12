Oups: un journaliste de la BBC surpris en train de bâiller en direct (vidéo)

Le journaliste de BBC News, Ben Brown, s'est excusé après avoir été filmé en train de bâiller en direct à la télévision dimanche 20 décembre.



Ce moment a eu lieu pendant qu’une personne jouait de la cornemuse pour un reportage.



Réalisant qu'il était de retour à la caméra avec la bouche grande ouverte, Brown avait l'air un peu agité et s'est empressé de s'asseoir droit dans son fauteuil.



Sur Twitter, peu après, Brown a écrit : "Mes excuses pour ces chers téléspectateurs - j'étais à la fin d'une longue garde après un début à 5 heures du matin quand le réalisateur m'a filmé par erreur. Les dangers de la télévision en direct !" .



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



En partageant la vidéo sur Twitter, une personne a plaisanté : "On dirait que la fatigue du niveau 4 atteint les présentateurs de BBC News." Au cours du week-end, Boris Johnson a annoncé un renforcement des règles, passant au niveau 4 pour Londres et de vastes zones du sud-est, en citant une nouvelle souche de coronavirus qui serait plus contagieuse.



La nouvelle mesure touchera plus de 16 millions de personnes.

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce mercredi 23 décembre?