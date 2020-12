Un Prince à New-York 2 : la bande annonce enfin dévoilée (vidéo)

La suite du film culte Un Prince à New-York réalisé par John Landis en 1988 devrait sortir le 5 mars 2021. Eddie Murphy, Arsenio Hall, mais aussi Wesley Snipes jouent dans cette suite très attendue par les fans.



L’histoire



Dans le luxuriant et royal pays de Zamunda, le nouveau roi Akeem (Eddie Murphy) et son fidèle confident Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une toute nouvelle aventure qui les fait traverser le monde de leur grande nation africaine jusqu'au quartier de Queens, à New York - où tout a commencé.



