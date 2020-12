Iris Mittenaere dit TOUT sur ses relations avec les anciennes Miss France

Amandine Petit, Miss Normandie, a été élue Miss France 2021 dimanche lors d'une émission qui marquait le centenaire des concours de beauté en France et s'est déroulée en l'absence de public au Puy-du-Fou en Vendée.



La femme de 23 ans a été choisie parmi 29 candidates de 18 à 24 ans pour succéder à Clémence Botino (Miss Guadeloupe 2019), Miss France 2020.



Iris Mittenaere était présente à cette élection comme de nombreuses anciennes Miss France. Elle a parlé de la relation entre toutes les ex-reines de beauté à Paris Match.



"Entre Miss France, c’est comme une famille: il y a des moments où tout va bien, et d’autres où ça pète. Un peu comme un Noël en famille. Il y a des disputes, des moments de joie, des retrouvailles, des explications", a confié l’ex-Miss Univers.



"Mais on est toutes liées par quelque chose. Dans une famille, ce sont les liens du sang, et chez les Miss France, c’est cette expérience unique. Donc on ne va pas arrêter de se parler d’un coup ou s’abandonner. Lorsque ça pète, on finit toujours par se reparler, par arranger les choses", a précisé Iris Mittenaere.



"Pour ma part, je m’entends avec beaucoup de Miss, j’ai de la chance. Je suis effectivement proche de Camille (NDLR: Camille Cerf, Miss France 2015). Je pars avec elle en vacances, et au-delà de tout ça, on se connaît très bien, on habitait dans la même rue, on se voyait en-dehors, c’est vraiment une amie", a expliqué la Miss.