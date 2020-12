Les bébés de stars 2020: ils sont nés pendant le confinement (photos)

L’année 2020 n’a pas été aussi riche en culture que d’habitude. Beaucoup de films annulés, des concerts reportés. A défaut d’être sur les tapis rouges, les stars ont appris à changer des couches.

L’année 2020 a commencé avec la naissance de la petite Jim, la fille d’Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld. Elle est suivie de peu par le premier enfant de Cameron Diaz. L’actrice américaine a donné naissance à une fille, Raddix Madden.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Fin janvier, Ashley Graham accueille son fils, Isaac né de son union avec le réalisateur Justin Ervin. Matt Pokora la suit de peu. Lui et Christina Milian présentent Isaiah né le 20 janvier. Le 10 décembre dernier, le chanteur a annoncé l’arrivée d’un deuxième enfant pour 2021.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Anouchka Delon et Louane sont aussi devenues maman pour la première fois. La première a mis son enfant au monde le 14 février. La seconde a accouché d’Esmée en mars. Elle a confié ne pas vouloir dévoiler le visage de sa fille sur les réseaux.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Le mois de juillet voit l’arrivée d’un deuxième petit garçon dans la famille Timberlake. Tandis que Sophie Turner et Joe Jonas deviennent parents le 22 juillet de Willa.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Au mois d’août, les faire-part de naissance s’enchaînent. Lea Michele donne naissance à Ever Leo Reich. Katy Perry et Orlando Bloom accueillent Daisy.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Ed Sheeran et Penn Badgley sont plus discrets dans leur annonce. Le premier est papa de Lyra et l’acteur annonce l’arrivée d’un petit garçon.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

En septembre, Gigi Hadid et Nicki Minaj deviennent toutes les deux mamans. Enfin, en octobre, Laura Smet met au monde Léo, né de son union avec Raphaël Lancrey-Javal.