Noël chez Brad Pitt ou Angelina Jolie? La fratrie coupée en deux

Brad Pitt et Angelina Jolie ont entamé leur divorce il y a quatre ans. Le nerf de la guerre demeure les enfants. La garde n’est toujours pas définie.

Bonne nouvelle pour Brad Pitt dans la guerre contre Angelina Jolie, il va pouvoir passer Noël avec trois de ses enfants. Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne resteront avec leur père pour les fêtes de Noël pour la première fois depuis le divorce de leurs parents en 2016.

Les trois aînés, Maddox, Pax et Zahara, resteront avec Angelina Jolie. Cet arrangement n’était pas prévu initialement. A la base, la famille devait passer les fêtes ensemble, comme une vraie famille. L’ex-couple mythique continue de souffler le chaud et le froid, entre guerre et réconciliation depuis quatre ans.

"Brad et Angelina sont tous deux responsables de cette situation conflictuelle," raconte une source proche des deux acteurs. "Malheureusement, leurs enfants en sont victimes."