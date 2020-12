Chrissy Teigen publie un message bouleversant: elle ne peut plus avoir d’enfant

Chrissy Teignen a publié un nouveau message sur son compte Instagram. Elle parle de son ventre de grossesse toujours présent après avoir perdu son bébé en octobre. Elle révèle aussi qu’elle ne pourra plus porter d’enfant.

Presque trois mois après avoir perdu son troisième enfant, Chrissy Teigen publie un message bouleversant. Sur Instagram, elle raconte qu’elle ne pourra plus tomber enceinte.

"C’est moi et mon corps, hier. Même si je ne suis plus enceinte, chaque regard dans le miroir me rappelle ce que ça aurait pu être. Je n’ai aucune idée de pourquoi j’ai toujours ce ventre de grossesse, honnêtement. C’est frustrant," commence-t-elle.

"Je suis fière que ce voyage ait mené mon corps et mon esprit vers d’autres chemins. J’aime être enceinte, tellement, et je suis triste de ne plus jamais pouvoir l’être." Cette phrase brise le cœur de ses followers avec qui la femme de John Legend a partagé chaque instant de cette épreuve douloureuse.

Elle conclut sur une note positive: "Je suis chanceuse d’avoir deux enfants incroyables qui grandissent un peu plus chaque jour."