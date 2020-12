Tous les films de 2020 reportés: voici leurs nouvelles dates de sortie

A cause de la pandémie de coronavirus, la majorité des films supposés sortir en 2020 ont été reporté. Jusqu’à quand devront nous attendre? De nouvelles dates ont été annoncées, en espérant qu'il ne faille pas à nouveau reporter. En attendant, les fans se consolent avec les bandes annonce.

Les salles de cinéma restent fermées à cause de la pandémie de coronavirus. Les films qui étaient supposés sortir en 2020 ont quasiment tous été reportés. Voici leurs prochaines dates de sortie:

Wonder Woman 1984

La guerrière amazonienne devait déjà apparaître sur nos grands écrans en juin dernier. Reporté à cause du Covid, le film est finalement sorti pendant les fêtes dans les salles de cinéma restées ouvertes et sur la plateforme de streaming HBO Max. Ce nouveau choix, déjà opéré par Disney, ne fait pas que des heureux.

James Bond: Mourir peut attendre

Sortir peut aussi attendre. Daniel Craig devait tirer sa révérence en mars. Le coronavirus en a décidé autrement. Après avoir été reporté en novembre 2020, il sortira, on l’espère, le 31 mars 2021.



Black widow

Disney attendait avec impatience la sortie de son prochain Marvel. C’est finalement fin avril que le film sortira en Belgique et en France.



Fast and Furious 9

Vin Diesel et son équipe devaient revenir en mai. La sortie du film a finalement été repoussée au 31 mars 2021. D’ici là, les fans se régalent de la bande annonce.



Top Gun: Maverick

Les fans se donnent rendez-vous en juillet 2021 pour (re)découvrir le film de Tom Cruise.



Ghostbusters

Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père. Si cette histoire vous avait plu la première fois, vous pourrez réitérer l’expérience le 9 juin 2021.



Aline

Le film de Valérie Lemercier retraçant la vie de Céline Dion devait sortir initialement le 4 octobre. La seconde vague de Covid en a décidé autrement. La soticété de production a finalement décidé que la sortie en France et en Belgique se fera le 17 février, "si la situation sanitaire le permet".