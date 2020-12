Iris Mittenaere prévient Amandine Petit: "C’est compliqué d’être en couple quand on est Miss France"

Amandine Petit est la nouvelle Miss France. Depuis son couronnement, les révélations à son sujet s’enchaînent. On a notamment appris qu’elle avait un petit copain. Iris Mittenaere la prévient que ça risque d’être compliqué pour son couple

"C’est compliqué d’être en couple quand on est Miss France." Voilà l’avertissement d’Iris Mittenaere à la nouvelle Miss France, Amandine Petit. Cette dernière est en couple avec Julien Georges. Mais leur relation va-t-elle tenir le coup?

Iris Mittenaere s’est exprimé à ce sujet dans Paris Match: "Franchement, c’est compliqué d’être en couple cette année-là, raconte Miss France 2016. C’est une année pleine de chamboulements, on ne sait plus trop où on en est."

Selon elle, il y a peu de place pour le compagnon: "On nous dit d’être une demoiselle parfaite, et on se perd facilement. Donc c’est compliqué de savoir ce qu’on veut, et de donner de la place à quelqu’un dans notre vie."

L’expérience de Maeva Coucke, Miss France 2018, va aussi dans ce sens. "C’est le plus grand regret de mon année Miss France. J’ai vécu mon année en ayant une peine de cœur parce que je n’étais pas bien, ça se passait très mal avec lui. Ça m’a parfois vraiment miné le moral."