 Laeticia Hallyday entourée de Jade, Joy... et Jalil Lespert: elle partage une première photo de famille pour Noël

Depuis leur coup de foudre de cet été, Laeticia Hallyday et Jalil Lespert ne se cachent pas et vivent au grand jour leur amour. Après avoir dévoilé une première photo de couple mi-décembre, Laeticia et son nouveau compagnon partagent un moment en famille avec les filles de la veuve de Johnny Hallyday. Sur le cliché pris à Saint-Barth, on peut voir la maman de Jade et Joy sur les genoux de son compagnon. Les deux filles posent fièrement à leurs côtés et tous affichent des mines radieuses.



